台風4号「シンラコウ」は、今日12日(日)午前3時、トラック諸島近海で「非常に強い」勢力に発達しました。この後も高い海面水温の海域を北上するため更に発達し、明日13日(月)〜14日(火)には中心気圧920hPa、最大瞬間風速70メートルでグアム島付近を直撃するおそれがあります。グアム島などマリアナ諸島方面は、災害級の暴風や大雨、高潮などに厳重な警戒が必要です。日本への影響は?台風4号海面水温30℃以上を北上し急速に発達台