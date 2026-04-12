◆サッカー高円宮杯U-18プレミアリーグWEST第２節ジュビロ磐田Ｕ―１８２−２神村学園（１１日・ヤマハ）今季ホーム初戦に臨んだジュビロ磐田Ｕ―１８は、神村学園と２―２で引き分けた。前半２４分にＦＷ服部公紀（３年）が先制点。同３２分に同点を許し、後半２分に勝ち越されたが、同１７分に相手のオウンゴールで追いついた。しかし、その後の決定機を逃し、手応えと悔しさの残る「勝ち点１」となった。磐田は最後