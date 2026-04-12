本拠地・レンジャーズ戦に「1番・DH」で先発出場する【MLB】ドジャース ー レンジャーズ（日本時間12日・ロサンゼルス） ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、本拠地のレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。4試合ぶりとなる4号本塁打は飛び出すか。前日10日（同11日）の同戦に「1番・DH」で先発出場し、5回に右前打を放ち、日本人最長を更新する44試合連続出塁をマークした。2009年イチロー（マリナ