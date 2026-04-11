男鹿市の「早苗饗蒸留所」が「さとやまコーヒー」とコラボレーションした新商品を開発しました。浅煎りのフルーティーな香りと、深煎りの深いコクが重なり合う、贅沢なコーヒーリキュールです。 男鹿市で酒粕を原料としたスピリッツなどの製造を行う「早苗饗蒸留所」を運営しているSANABURIが販売している新商品「SANABURI LIQUEUR コーヒー prototype06」。男