ミラーの投球が連日話題に【MLB】パドレス 5ー2 ロッキーズ（日本時間11日・サンディエゴ） パドレスの剛腕守護神、メイソン・ミラー投手が驚異の投球を続けている。10日（日本時間11日）に本拠地でのロッキーズ戦に登板。2日連続となる3者連続空振り三振で1イニングを無失点に抑えた。今季7試合でいまだ被安打1、防御率0.00、19奪三振の内容で、ファンをざわつかせている。2-2と同点の9回に登板したミラーはラムフィールドを