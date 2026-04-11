10日の衆議院内閣委員会で中道改革連合の長妻昭議員が、国家情報会議や国家情報局を設置する法案について、内部統制組織や第三者組織が必要では、と問題提起した。【映像】「無邪気すぎる」「心許ない」を連発した長妻氏（実際の様子）長妻議員はまず大川原化工機冤罪事件を引き合いに「仮にこういう情報が、間違いとわかる前に（警察から国家情報会議で）共有された場合、相当被害が大きくなってくると思う。防衛省は多分色め