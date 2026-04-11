大谷は日本人最長を更新する44試合連続出塁、2009年イチローの記録を抜いたドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地のレンジャーズ戦の5回に右前打を放ち、日本人最長を更新する44試合連続出塁をマークした。2009年イチロー（マリナーズ）がマークした記録を抜き去った。連続試合出塁記録と言っても期間中の両者の打撃成績は大きく違う。共に1番打者でイチローは202打席（43試合）、大谷は207打席（44試合）と