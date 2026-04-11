ヤクルト戦で今季2度目のスタメン出場■巨人 ー ヤクルト（11日・東京ドーム）巨人の山瀬慎之助捕手が11日、東京ドームで行われたヤクルト戦に「8番・捕手」で先発出場。3回の第1打席で左翼席にプロ初アーチを放った。7年目捕手の豪快弾に東京ドームは大歓声に包まれた。2点を追う3回、先頭で打席に入った山瀬は、ヤクルト先発の山野太一投手が投じた146キロのストレートを完璧に捉えた。打球はあっという間に左翼席に着弾。待