マンシーのドジャース通算213本塁打は歴代3位、サヨナラ弾は通算4本目【MLB】ドジャース 8ー7 レンジャーズ（日本時間11日・ロサンゼルス）ドジャースのマックス・マンシー内野手は10日（日本時間11日）、本拠地のレンジャーズ戦で1試合3発の大暴れを見せた。2回に2号ソロ、4回に3号ソロと2打席連発すると、同点の9回にはサヨナラ4号ソロ。5打数4安打3打点、5得点と驚異的な活躍を見せ、チームは10勝一番乗りした。歴史的な大