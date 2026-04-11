4月11日（現地時間10日）、シカゴ・ブルズがホームのユナイテッド・センターでオーランド・マジックと対戦した。 ジョシュ・ギディーを欠くブルズはトレイ・ジョーンズ、コリン・セクストン、マタス・ブゼリス、レナード・ミラー、ラクラン・オルブリッヒが先発出場。2Way契約を結ぶ河村勇輝はベンチからコートに立った。 河村は26－28と2点ビハインドで迎え