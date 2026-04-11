河村勇輝が華麗なノールックビハインドパスで魅了…ブルズはマジックに敗れ連勝ストップ

4月11日（現地時間10日）、シカゴ・ブルズがホームのユナイテッド・センターでオーランド・マジックと対戦した。

ジョシュ・ギディーを欠くブルズはトレイ・ジョーンズ、コリン・セクストン、マタス・ブゼリス、レナード・ミラー、ラクラン・オルブリッヒが先発出場。2Way契約を結ぶ河村勇輝はベンチからコートに立った。

河村は26－28と2点ビハインドで迎えた第2クォーター開始と同時にコートイン。残り8分26秒にセクストンのスティールから速攻のチャンスを迎えると、自らボールを運んだ河村がゴール前でノールックのビハインドパスを披露。セクストンのレイアップを演出した。後半もプレータイムを獲得し、第4クォーター残り1分8秒にはミラーとのピックアンドロールからダンクをお膳立てした。

ブルズはジョーンズが23得点、ミラーが15得点7リバウンド3スティール、ブゼリスが14得点8リバウンド3ブロック、ロブ・ディリンガムが13得点をマークするも103－127で敗れ、3連勝ならず。河村は8分31秒の出場で2アシストを記録した。

なお、ブルズのレギュラーシーズン残り1試合。13日（同12日）にダラス・マーベリックスと対戦する。

■試合結果



シカゴ・ブルズ 108－119 オーランド・マジック



CHI｜26｜27｜26｜24｜＝103



ORL｜28｜36｜35｜28｜＝127



Yuki goes behind-the-back to Sexton ‼️ pic.twitter.com/1LOG9dnO5s

- NBA (@NBA) April 11, 2026

【動画】河村勇輝がノールックパスビハインドパスでレイアップを演出