別府警察署 大分県別府市の20代の男性が250万円をだまし取られるニセ警察官詐欺の被害にあったことがわかりました。 被害者はニセ警察官から「最寄りの警察署に行け」と言われ、実際に警察署に行ったところ、だまされたことに気が付いたということです。 警察によりますと3月、男性の携帯電話に国際電話番号で着信があり、携帯電話事業者を名乗る男から「あなたの電話番号を別人が契約している」などと告げられました。 さ