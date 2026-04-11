大分県内では小学校の入学式のシーズンを迎えていますが、気を付けなければいけないのが子供の交通事故です。 特に「魔の7歳」と言われるほど、小学校に入学したばかりの子供の事故は多い傾向にあります。 事故を防ぐにはどうすればいいのか、取材しました。 子供の飛び出しに注意（提供：東京農工大学スマートモビリティ研究拠点） こちらはタクシーのドライブレコーダーの映像