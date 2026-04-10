DOMOTOの堂本光一がラジオ『DOMOTOのどんなもんヤ！』（文化放送）4月7日放送回に登場し、ミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』の舞台裏について語った。 （関連：堂本光一、伝説を作り続ける執念と強靭なフィジカルウィリー・ウォンカ役として再び始める“新章”） 『チャーリーとチョコレート工場』の原作は、1964年に出版された児童文学『チョコレート