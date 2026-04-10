Googleの研究員であるローリー・ワイアード氏が、60年前から存在しているDRAMの欠陥を克服するためのライブラリ「Tailslayer」を公開しました。GitHub - LaurieWired/tailslayer: Library for reducing tail latency in RAM reads · GitHubhttps://github.com/LaurieWired/tailslayerYour RAM Has a 60 Year Old Design Flaw. I Bypassed It. - YouTubeコンピューターのメモリとして広く使用されているDRAMは、キャパシタに蓄