下松市のレジャー施設に侵入し窃盗しようとしたとして山口地検岩国支部はアメリカ軍岩国基地の海兵隊員の26歳の男を3月27日付で在宅起訴しました。建造物侵入と窃盗未遂の罪で起訴されたのはアメリカ軍岩国基地の26歳の海兵隊員の男です。起訴内容によりますと、男は2025年12月18日夜、下松市のレジャー施設に無施錠の窓から侵入しレジスターや金庫を物色したものの警報装置が発報し、その場から逃走したとされ