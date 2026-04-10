西武鉄道は10日、5月29日〜31日の西武− DeNA（ベルーナドーム）の開催に合わせて、特急車内で注ぎたての生ビールとおつまみを味わえるビール特急を運行すると発表した。車内で辻発彦氏（29日・30日）、渡辺久信氏（31日）によるお酒のつまみになる野球談議を聞きながらベルーナドーム最寄り駅の西武球場前まで向かうことができる特別電車になる。