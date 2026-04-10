ステーキのあさくまは4月11日、愛知県尾張旭市に「ステーキのあさくま 尾張旭店」をオープンする。同社は愛知県での出店を強化しており、尾張旭店は今年の愛知県での初出店となる。尾張旭市への出店は初で、近隣には藤が丘ドイツ館と瀬戸西店があり、その中間エリアの商圏をカバーする。タブレット注文やオープンキッチンなど、同社が近年進める店舗改革の要素を取り入れた店舗で、ファミリー層を中心に、地域の外食需要を取り込む