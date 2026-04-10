4月10日（現地時間9日）、シカゴ・ブルズが敵地のキャピタル・ワン・アリーナでワシントン・ウィザーズと対戦した。 ジョシュ・ギディーを欠くブルズはトレイ・ジョーンズ、コリン・セクストン、パトリック・ウィリアムズ、レナード・ミラー、ガーション・ヤブセレが先発出場。2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝はベンチからコートに立った。 河村は8点リードで迎え