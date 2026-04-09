とちぎテレビ およそ２年をかけて改修工事が進められていた壬生町の道の駅が、９日の複合施設のオープンで完成しました。 オープンしたのは道の駅みぶの複合施設で、「Ｌａｃｈｉｃｍａｒｃｈｅ」と名付けられました。９日はオープンを祝う式典が開かれ、小菅一弥町長があいさつしました。 ２００９年にできた道の駅みぶは、全体で５２ヘクタール以上の広さがあり、道の駅としては日本有数の規