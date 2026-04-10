9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏が、首位を走るヤクルトについて言及した。ヤクルトは阪神との3連戦に1勝2敗と負け越したが、現在8勝3敗でリーグ首位を走り、チーム防御率はリーグトップの2.54。課題だった投手陣が、ここまでは機能している。笘篠氏は「チームで8勝のうち6勝が逆転勝利。ピッチャーがしっかりビハインドのゲームでも、粘っているからこそ逆転につながっている