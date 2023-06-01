【一番くじ 葬送のフリーレン】 4月10日発売 価格：1回860円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 葬送のフリーレン」を4月10日よりセブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗などで発売する。価格は1回860円。 本商品は、TVアニメ「葬送のフリーレン」をテーマとした一番くじ。A賞