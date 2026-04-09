アルファらしさが増したトナーレアルファロメオ…クルマ好きなら誰でも知る老舗イタリアンブランドです。115年の歴史は“波乱万丈”と言ったモノですが、いつの時代も「デザイン」と「走り」にこだわったクルマをリリースしてきました。日本では「156」／「147」のヒットで“身近”な存在になったものの、それ以降は迷走ぎみ……。それはプロダクトにも表れ、少しユーザーが離れていってしまったようにも見えます。【画像】超