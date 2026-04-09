大型犬がお散歩中に、畑にいるおばあちゃんを発見したら…？想像以上に大喜びする様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で27万8000回再生を突破。「めっちゃ可愛い」「ほっこり」といった声が寄せられています。 【動画：畑にいるおばあちゃんを発見した大型犬→近づいた瞬間…もはや飛んでいきそうな『愛おしい反応』】 お散歩中におばあちゃんを発見 TikTokアカウント「ran20200920」に投稿されたのは、ゴールデン