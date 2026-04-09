3月、三重県亀山市の新名神高速でトラックが乗用車に衝突し6人が死亡した事故で、逮捕された大型トラックの運転手の女が起訴されました。 過失運転致死の罪で起訴されたのは、広島県安芸高田市の大型トラックの運転手、水谷水都代被告(54)です。 起訴状によりますと、水谷被告は先月20日、亀山市の新名神高速で大型トラックの運転中に、スマートフォンの画面にわき見をして、安全を十分に確認しないまま時速