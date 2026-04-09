４月９日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、作家・竹田恒泰氏と寺島尚正アナウンサーが、高市総理とイランのペゼシュキアン大統領の電話協議に関するニュースについて意見を交わした。 竹田氏「『早く停戦してほしい』と言うのは日本の立場としては非常に当然のこと」 高市総理は８日、イランのペゼシュキアン大統領と電話協議した。アメリカとイランが合意した即時停戦について「前向きな動きとして歓