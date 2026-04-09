先月、呉市の住宅で当時７３歳の女性が殺害された事件で、警察は被害者の夫を殺人の疑いで９日送検しました。 容疑者の男（７５）は先月２６日、呉市警固屋の自宅で妻（当時７３歳）の首をひものようなもので締め付け殺害した疑いがもたれています。 容疑者は事件当日の朝、「妻を殺した」と１１０番通報していて、警察の調べに対し容疑を認めているということです。 容疑者も当時、手首などにけがをし病院に入院していまし