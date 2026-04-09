『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（31）岡山シーガルズ中本柚朱前編今季、チームトップの得点を挙げた中本（写真／SVリーグ）【"新しいチーム"ゆえの試練】「『日本代表に入りたい』よりも『シーガルズのバレーができたら』という思いでプレーしてます。だからこそ、このチームに来ました。そこはずっと変わっていません」岡山シーガルズの中本柚朱（23歳）は毅然として言う。拾って、つないで、長いラリー