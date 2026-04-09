各地でサクラが満開となり、春らしい陽気が続いていましたが、8日は一転、「寒の戻り」となり、最低気温が氷点下となった場所もありました。 由布市湯布院町 大分県由布市湯布院町です。サクラが見ごろを迎え、春の美しい光景が広がっていますが、最低気温はけさ、氷点下2.2度を観測しました。 大分地方気象台によりますと、寒気の流れ込みや放射冷却の影響で、県内では各地で気温が低下しました。