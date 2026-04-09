ピッツバーグ・パイレーツは現地時間8日のパドレス戦前、コナー・グリフィン内野手（19）との2034年までの契約延長に合意したことを発表。球団史上最高額となる9年総額1億4000万ドルの契約を結んだ。グリフィンは2024年ドラフトの全体9位指名を受け、現在の有望株ランキングではMLB全体1位にランクイン。プロ1年目の昨季から2A含むマイナー3階級で計122試合に出場して打率.333、21本塁打、65盗塁、OPS.941を記録した。現地3