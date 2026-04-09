主婦ののーりーさんの漫画「初産 産後あるある」（計2話）がインスタグラムで合計4600以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む作者が初めての出産を経験して感じた「産後あるある」の数々。出産も入院生活も、その後の育児も、予想外のことばかりで…という内容で、読者からは「共感しかない！」「初産は特に大変なことが多いですよね」「時間とともに、全てが尊い思い出に」などの声が上がっています