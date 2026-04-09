○ブルージェイズ4−3ドジャース●＜現地時間4月8日ロジャース・センター＞トロント・ブルージェイズが本拠地3連戦のスイープ負けを回避。岡本和真内野手（29）は「5番・三塁」でフル出場したが、4打数無安打に終わった。岡本は二刀流出場の大谷翔平と日米通じて初対戦。初回、二死一、二塁の好機で第1打席に立つも、カウント1-2から外角低め100.1マイル（約161.1キロ）のフォーシームで空振り三振。3回裏の第2打席