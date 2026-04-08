静岡市教育委員会は2028年4月から、市内全ての中学校で統一制服を導入すると発表した。静岡県裾野市は5中学校で制服統一を2023年から実施。冬服は上着がブレザー、下はスラックス、スカートだ。ネクタイとリボンも選ぶことができる。夏服は紺のポロシャツとなっている。 公立中学校の制服が変化してきている。中学校の費用の中で、特に負担が重いのが制服だという。中学校に制服がある理由の一つに、貧富の差に関係