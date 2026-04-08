るるぶ&more.からの予約が便利！ ▶▶るるぶトラベルのお得な宿泊予約はコチラ！万座温泉の旅館・ホテルをチェックする 万座温泉ってどんなところ？万座（まんざ）温泉は、群馬県嬬恋村に位置する温泉地。万座温泉のおもな特徴は下記の3点です。●標高約1800mの、「上信越高原国立公園」内に湧く高山温泉郷であること●日本屈指の硫黄成分を含む乳白色の湯が楽しめること●四季折々の自然景観に恵まれた観光地