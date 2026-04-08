富山県高岡市で昨年12月、大破した車のそばで女性が倒れているのが見つかりその後死亡した事故があり、県警は8日、高速で走行したとして、自動車運転処罰法違反の危険運転致死の疑いなどで、運転していた知人の男（33）を逮捕した。