キズや染めムラがあるデニムが使われているサコッシュ 岡山市のデパートで8日、デニム商品のイベントが始まりました。 岡山市の岡山髙島屋で8日に始まったイベント「デニム×デニム×デニム」です。デニムの産地として知られる備前・備中・備後地域の11社が手掛けた1000種類以上の商品が並んでいます。 バッグやネクタイ、ドッグウェアといった雑貨なども充実しています。 1960年に浅口市で創業