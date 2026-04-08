アマゾン・ジャパンは、ホームセキュリティブランド「Ring」から新型のドアホン「Ring 防犯ドアホン プロ」を発表した。予約受付は始まっており22日から順次、出荷される。日本限定で価格は5万4900円。「Echo Show 5」とあわせて購入すれば、6880円が割り引かれる。 4K撮影可能、既存の設備を活かして設置できるスマートなドアホン 4Kの高画質カメラとドアホン、屋内のチャイムがセットのセキュリティデバ