米国男子ツアーが公式インスタグラムを更新。いよいよ9日に開幕する海外メジャーの今季初戦「マスターズ」に向けて、練習ラウンドをする松山英樹と片岡尚之がコース内で自撮りをする姿を「はい、チーズ！」の言葉を添えて投稿した。【写真】ポンっとスマホを放る松山英樹 絶対に落とせない緊張の瞬間！（全4枚）本大会には13年連続15回目の参戦となり、2021年大会の覇者でもある松山と、昨年の「日本オープン」を制し初出場の資格