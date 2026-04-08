忙しい朝や夜にあると便利なのが「みそ玉」です。みそ玉の作り方や冷凍保存するコツなどについて、冷凍食品やレトルト食品などを製造、販売するニチレイフーズ（東京都中央区）が、Xの公式アカウントや公式サイトで紹介しています。【便利】「えっ…知らなかった」これが時短調理に役立つ「みそ玉」の作り方です！ニチレイフーズは「自分で作れるインスタントみそ汁！ 『みそ玉』は冷凍できます」と投稿。おすすめの具材や作