足場が崩れ5人の作業員が巻き込まれる事故があった、JFEスチール東日本製鉄所敷地内の作業現場＝8日午前9時19分、川崎市川崎区（共同通信社ヘリから）川崎市のJFEスチール東日本製鉄所敷地内でクレーンの解体中に足場が崩落し、男性作業員5人が巻き込まれた事故で、神奈川県警は8日までに、救助された4人のうち3人の死亡を確認したと明らかにした。県警や消防などは、海に転落したとみられ行方不明になっている残る1人の捜索を続