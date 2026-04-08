JMGO「N3 Ultimate」 ホームプロジェクタに強いJMGO 中国メーカー主体で進む家庭用プロジェクタも、昨年は競争の激化とともに低価格・高機能化が進んできた。昨年はポータブルプロジェクタに面白い製品が多くあったが、今年最初に扱うプロジェクタはホームタイプである。 JMGOの製品を最初に使ってみたのは2024年だったが、今回は4月10日より発売が開始されるフラッグシップモデル「N3 Ult