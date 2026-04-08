◇パ・リーグソフトバンク6―8西武（2026年4月7日みずほペイペイD）ソフトバンク・近藤が一時は勝ち越しの3号2ランを放った。1―1の3回1死一塁、隅田のスライダーを捉え右中間テラス席へ。「うまく反応して打つことができました」と手応えを口にした。10試合で9打点など開幕からさすがの打撃を見せている。「1本打って満足するわけにはいかない」と、さらに状態を上げていくつもりだ。