又吉はユカタン・ライオンズと契約していたソフトバンクを戦力外通告となり、今季はメキシカンリーグのユカタン・ライオンズと契約していた又吉克樹投手が7日、自身のSNSを更新し「リリース(解雇)される事を伝えられました」と報告した。「ご報告」として「今日チームからリリース(解雇)される事を伝えられました。投手が30人近くおり、その中から選ぶ中で構想から外れてしまいました。試合でも結果を残していたので自分でもいけ