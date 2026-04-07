コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモエコパワーおよびコスモエネルギーソリューションズと東京地下鉄(東京メトロ)はこのほど、地下鉄初の総合研修センター向けに陸上風力・営農型太陽光電源を併用したオフサイトフィジカルPPA(Power Purchase Agreement：電力購入契約)を締結した。同契約に基づく電力供給は2026年4月に開始する。東京メトロ「総合研修訓練センター」の年間電力使用に相当する約719トンのC