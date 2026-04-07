社民党の党首選の決選投票の開票が6日に行われ、福島瑞穂党首(70)が2364票（56.88％）を獲得。1792票（43.11％）だった大椿裕子元参院議員(52)を破り、通算9回目の当選を果たした。 【写真】1月の衆院選演説する大椿氏、福島氏は奥の方に… 3月4日に告示された党首選は福島氏、大椿氏、ラサール石井副党首(70)が立候補し、2013年以来の選挙戦となった。同月23日の1回目の開票ではどの候補も過半数を獲得できず、福島