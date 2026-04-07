4月8日（水）スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。4月15日（水）放送の第2話に、富澤たけし（サンドウィッチマン）、高岸宏行（ティモンディ）のゲスト出演が決定！富澤は、ルナ（波瑠）と涼子（麻生久美子）が元カレ探しで訪れる骨董品店「佐藤商店」の店主・佐藤剛を演じる。2人が訪問すると「店に空き巣に入られた」と話す佐藤だったが……。高岸は、ルナと涼子、大