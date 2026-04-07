◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断ソメイヨシノのように開花するのは母譲りのスーパーボディーだ。鈴木康弘元調教師（81）がG1有力候補の馬体ベスト5をセレクトする「達眼」。「第86回桜花賞」（12日、阪神）ではドリームコア、リリージョワ、スターアニス、フェスティバルヒル、ブラックチャリスをピックアップした。中でも達眼が捉えたのはドリームコア。成長途上でも大きな筋肉を身に付けた桜の女王候補だ。桜（ソメイヨシノ