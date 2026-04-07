とちぎテレビ 2026年04月07日午前04時43分ごろ、茨城県南部を震源とする最大震度1の地震が発生しました。 栃木県内では最大震度1の揺れが観測されています。 最大震度1を観測したのは茨城県、栃木県、千葉県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは60km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ３．１と推定されます。 栃木県 【震度1】 栃木市 真岡市 提供：ウェザーニュ