ソニーネットワークコミュニケーションズは、ベネフィット・ワンが運営する会員制福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」で高速光回線サービス「ベネステ光 powered by NURO」を4月6日より提供開始した。下り最大2Gbps・10Gbpsの高速インターネットを初月〜12カ月目まで月額基本料金無料で、13カ月目以降は月額500円引きで提供する。ベネステ光 powered by NUROは、NURO 光の高品質な通信環境をベネフィット・ステーショ