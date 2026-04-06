10GbpsのNURO 光が12カ月無料、福利厚生「ベネフィット・ステーション」専用プラン
ソニーネットワークコミュニケーションズは、ベネフィット・ワンが運営する会員制福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」で高速光回線サービス「ベネステ光 powered by NURO」を4月6日より提供開始した。下り最大2Gbps・10Gbpsの高速インターネットを初月〜12カ月目まで月額基本料金無料で、13カ月目以降は月額500円引きで提供する。
ベネステ光 powered by NUROは、NURO 光の高品質な通信環境をベネフィット・ステーションの福利厚生会員限定で特別価格で提供するもの。下り最大2Gbpsの「ベネステ光 powered by NURO（2ギガプラン）」と、下り最大10Gbpsの「ベネステ光 powered by NURO（10ギガプラン）」の2プランがあり、それぞれ初月〜12カ月目までは月額基本料金無料、13カ月目〜999カ月目は月額料金を500円引きで提供する。
ベネステ光 powered by NURO限定の特典は以下の通り。
月額基本料金最大12カ月間無料
基本工事費実質無料
設定サポート1回無料
13カ月〜999カ月目の月額利用料金を500円割引
契約事務手数料（初月：3,300円）無料
具体的な月額料金は以下の通り。
ベネステ光 powered by NURO（2ギガプラン）
初月〜12ヶ月目：0円、13カ月目以降：5,170円
ベネステ光 powered by NURO（10ギガプラン）
初月〜12カ月目：0円、13カ月目以降：5,720円
提供エリアは以下の通り。
2ギガプラン：北海道、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、愛知、静岡、岐阜、三重、京都、大阪、兵庫、滋賀 、奈良、広島、岡山、福岡、佐賀 の一部エリア
10ギガプラン：北海道、宮城、福島、山形、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、愛知、静岡、岐阜、三重、京都 、大阪、兵庫、滋賀、奈良、広島、岡山、福岡、佐賀 の一部エリア
ベネステ光 powered by NUROは、NURO 光の高品質な通信環境をベネフィット・ステーションの福利厚生会員限定で特別価格で提供するもの。下り最大2Gbpsの「ベネステ光 powered by NURO（2ギガプラン）」と、下り最大10Gbpsの「ベネステ光 powered by NURO（10ギガプラン）」の2プランがあり、それぞれ初月〜12カ月目までは月額基本料金無料、13カ月目〜999カ月目は月額料金を500円引きで提供する。
月額基本料金最大12カ月間無料
基本工事費実質無料
設定サポート1回無料
13カ月〜999カ月目の月額利用料金を500円割引
契約事務手数料（初月：3,300円）無料
具体的な月額料金は以下の通り。
ベネステ光 powered by NURO（2ギガプラン）
初月〜12ヶ月目：0円、13カ月目以降：5,170円
ベネステ光 powered by NURO（10ギガプラン）
初月〜12カ月目：0円、13カ月目以降：5,720円
提供エリアは以下の通り。
2ギガプラン：北海道、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、愛知、静岡、岐阜、三重、京都、大阪、兵庫、滋賀 、奈良、広島、岡山、福岡、佐賀 の一部エリア
10ギガプラン：北海道、宮城、福島、山形、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、愛知、静岡、岐阜、三重、京都 、大阪、兵庫、滋賀、奈良、広島、岡山、福岡、佐賀 の一部エリア